ВСУ заблокировали 6 иностранных судов в порту Мариуполя

На призывы об эвакуации Киев не отвечает

Украинские военные заблокировали шесть иностранных судов в порту Мариуполя. Киев на обращения об эвакуации иностранных граждан из опасной зоны не отвечает.

"На данный момент, по имеющейся у нас информации, в акватории Мариупольского порта находятся шесть иностранных судов с гражданами иностранной принадлежности в составе экипажей... Эти суда на данный момент заблокированы украинским силовиками", - сообщила глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

По данным Никаноровой, в составе экипажей - граждане Болгарии, Сирийской Арабской Республики, Азербайджана, Турции, Либерии и Египта. Суда не могут покинуть порт под угрозой применения оружия. Кроме того, акватория порта заминирована – возможно, еще до начала специальной операции России по защите республик Донбасса. Власти ДНР неоднократно обращались к украинской стороне с просьбой эвакуировать иностранных граждан, однако призывы остались без ответа, передает РИА Новости.

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