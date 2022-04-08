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ВСУ заблокировали 6 иностранных судов в порту Мариуполя

15:24
  • пятница
  • 08 апреля 2022

На призывы об эвакуации Киев не отвечает

Украинские военные заблокировали шесть иностранных судов в порту Мариуполя. Киев на обращения об эвакуации иностранных граждан из опасной зоны не отвечает.

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"На данный момент, по имеющейся у нас информации, в акватории Мариупольского порта находятся шесть иностранных судов с гражданами иностранной принадлежности в составе экипажей... Эти суда на данный момент заблокированы украинским силовиками", - сообщила глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

По данным Никаноровой, в составе экипажей - граждане Болгарии, Сирийской Арабской Республики, Азербайджана, Турции, Либерии и Египта. Суда не могут покинуть порт под угрозой применения оружия. Кроме того, акватория порта заминирована – возможно, еще до начала специальной операции России по защите республик Донбасса. Власти ДНР неоднократно обращались к украинской стороне с просьбой эвакуировать иностранных граждан, однако призывы остались без ответа, передает РИА Новости.

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