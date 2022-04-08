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Сбербанк прекратил валютные переводы за границу

15:47
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Запрет распространяется в том числе на мобильное приложение

Как сообщает в пятницу РБК со ссылкой на представителя организации, с 7 апреля Сбербанк остановил все переводы за рубеж в иностранной валюте.

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Решение принято в связи с вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках. Запрет распространяется на переводы в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" и отделениях банка.

"Переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счет клиента в полном объеме, вместе с комиссией", - уточнил собеседник издания.

Рублевые переводы доступны в полном объеме.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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