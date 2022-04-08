Росстат опубликовал первые итоги переписи

Численность населения оценили в 147 миллионов человек

Предварительные данные Всероссийской переписи населения, которая прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года, обнародовал Росстат. По оценке ведомства, численность населения России – 147 миллионов человек.

Как заявил на брифинге глава Росстата Павел Малков, итоговое значение может быть скорректировано в переделах 500 тысяч человек в большую или меньшую сторону. Окончательный результат станет известен в мае.

По сравнению с предыдущей переписью населения 2010 года численность выросла примерно на 1,8 миллиона человек. Малков отметил, что полученные данные оказались более чем на 1 миллион выше оперативной административной оценки – она по состоянию на 1 октября 2021 года равнялась 145,8 миллиона человек, передает "Интерфакс".

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