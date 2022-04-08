Лавров предложил Белоруссию в качестве гаранта безопасности Украины

Минск играет позитивную роль в организации переговоров, заявил глава МИД России

Российская сторона выступает за то, чтобы Белоруссия вошла в число государств — гарантов безопасности Украины. Об этом в пятницу, 8 апреля, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Политик напомнил, что по просьбе Киева его нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус должен сопровождаться гарантиями безопасности Украины. В числе таких гарантов украинские власти хотели бы видеть все прилегающие к Украине страны и еще ряд государств, включая постоянных членов Совета безопасности ООН.

Россия, со своей стороны, предложила в обязательном порядке включить в перечень таких гарантов Белоруссию, заявил Лавров. Москва настаивает на том, чтобы Минск продолжал играть позитивную роль в организации российско-украинских переговоров — в том числе в качестве площадки для переговоров.

При этом глава МИД России уточнил, что "все зависит от договоренностей сторон, не исключены встречи и в других странах, на иных площадках", сообщает "Интерфакс".

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что на переговорах о мирном урегулировании в Украине должна прозвучать и позиция Белоруссии. По мнению Лукашенко, "не может быть переговоров без участия Беларуси", потому что "эта война — за забором нашей страны" и "она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси".

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