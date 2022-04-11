Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Весам пришло время заняться своими финансами, стрельцам - здоровьем

Овны

Звезды считают важным сообщить, что впереди у вас 18 дней, благоприятных для зарабатывания денег. Если вам это интересно – дерзайте, покажите свою решимость и амбиции.

Тельцы

Меркурий сегодня входит в ваш знак, существенно меняя повестку и привлекая внимание к новым темам. Вам будет проще рекламировать свои услуги, не стесняться своих достижений.

Близнецы

Подумайте о том, что бы вы хотели оставить в прошлом: сейчас есть шанс перевернуть страницу. У вас впереди почти три недели на разбор полетов или работу с психологом.

Раки

Время заключать мир, вступать в группы, присоединяться к коллективам. Если вы были с кем-то в ссоре или не решались прервать молчание, звезды помогут сделать это сейчас.

Львы

Сегодня многие из вас на эмоциях захотят уволиться или развестись, но будьте осторожны – это просто порыв! Луну в вашем знаке подстрекает Уран, но уже завтра все закончится.

Девы

Вы в начала периода, благоприятного для учебы, юридических дел и дальних поездок. Вам будет легко понимать окружающих, вы будете чувствовать, чего от вас хотят собеседники.

Весы

Пришло время навести порядок в финансовых документах, узнать о причитающихся вам льготах и пособиях. Многие из вас захотят глубже вникнуть в тему налогов, и это будет полезно.

Скорпионы

Звезды дают вам шанс найти свою половинку или заделать трещину в имеющихся отношениях. Секрет прост: будьте открыты, проговаривайте свои чувства и ожидания.

Стрельцы

Как давно вы делали что-то полезное для своего здоровья? Запишите, что хотелось бы предпринять, составьте план посещения врачей или список нужных витаминов.

Козероги

Планеты призывают вас уделить внимание своим детям, хобби или творческим проектам. Это ваша отдушина и ресурс, не пренебрегайте ими, даже если у вас полно других дел.

Водолеи

Дом – это место, где вы восстанавливаете силы, поэтому важно, чтобы в нем было уютно и комфортно. Оцените, нужен ли вам ремонт, перестановка мебели или что-то еще?

Рыбы

С зимней спячкой окончательно покончено! Отныне вам придется стать более мобильными, чаще говорить по телефону, ездить по городу или даже отправиться в командировку.

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