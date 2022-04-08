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После слов Макрона посла Франции вызвали в МИД Польши

16:08
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Французский президент резко раскритиковал польского премьера

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина сообщил о вызове посла Франции.

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Ранее французский президент Эмманюэль Макрон сделал несколько резких замечаний в адрес польского премьера Матеуша Моравецкого. В интервью для журнала Le Parisien Макрон заявил, что Моравецкий "является крайне правым антисемитом, который исключает лиц ЛГБТ".

Кроме того, президент Франции указал на попытки премьера Польши помочь выиграть выборы Марин Ле Пен.

"Из-за утверждения, содержащегося в интервью президента Французской Республики Le Parisien, министр Збигнев Рау принял решение о вызове посла Франции в МИД", - написал Ясина в Twitter.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. Баллотируются 12 кандидатов.

Ранее Моравецкий предложил лишить россиян шенгенских виз за исключением гуманитарных. По мнению политика, простые россияне тоже должны быть подвергнуты жестким санкциям за политику, которую российские власти проводят в отношении Украины.

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