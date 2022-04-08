Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище

Проводить политика в последний путь пришли спикер Госдумы Вячеслав Володин, соратники по ЛДПР и члены семьи

Церемония отпевания проходила в Храме Христа Спасителя. Зал медленно заполнился людьми, которые многие годы знали Владимира Жириновского лично. Первоклассный оратор. Выдающийся политический деятель.

"Он обладал многими талантами, был ярким человеком, когда, поднимаясь на трибуну, выражал свою точку зрения. Что явилось причиной высокого уважения, которое снискал покойный в нашем народе, а у многих и любовь, так это та искренность, с которой он отстаивал свои убеждения", - заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В этот момент у Дома Союзов, где должна была вот-вот начаться церемония прощания, уже собрались сотни людей. Тут и члены ЛДПР. И те, кому Жириновский просто нравился как политик. Многие, чтобы проводить его в последний путь, приехали в Москву из других регионов.

- Он очень много правильных вещей говорил. Насчет Северного Кавказа, Закавказья. Все-таки человек историк был. Многое знал и говорил правильные вещи. - Я думаю, что очень будет его не хватать. Потому что все ощутили - какая-то пустота наступила. Тем более с этими событиями, с Украиной. Очень бы хотелось услышать его голос. - Как сегодня утром в Храме Христа Спасителя сказал Патриарх Кирилл. Это величайший политик современной России.

Особые качества Владимира Жириновского неоднократно подчеркивал и президент, отдавая дань уважения работе лидера ЛДПР на благо российского народа и государства. Проститься с ним Владимир Путин приезжает одним из первых. Здесь же и глава правительства Михаил Мишустин. Его заместители, министры, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, членом которой Жириновский был с момента ее основания. И это тоже факт, доказывающий, что на протяжении десятков лет люди продолжали доверять ему: как политику и как человеку.

"В 2016 году я сделала для него фильм "Жириновский - пророк". И в последние годы мы убеждались, что он мог не только анализировать, прогнозировать, но и делать эту историю", - заявила Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в России.

"Мне кажется, чем дальше мы будем уходить от даты его смерти, тем мы лучше будем понимать его место. Потому что сейчас мы больше говорим о каких-то внешних моментах. Яркий, талантливый, один из лучших ораторов. Создатель партии. Но, на мой взгляд, у него особое место в новейшей истории России. Даже так скажу - если бы не было Жириновского, сегодняшняя России была бы другой", - убежден член Совета Федерации Олег Морозов.

С этим согласны и оппоненты Жириновского. Они сегодня тоже здесь. Вот с лидером ЛДПР прощается Сергей Миронов. А на других кадрах лидер КПРФ отдает дань уважения извечному противнику на выборах разного уровня. Потом уже в беседе с журналистами Зюганов признается - Жириновского в Госдуме и ему будет не хватать.

"Жириновский внес свой вклад в организацию парламентаризма в России. Несмотря на противоположность взглядов, точек зрений и подходов, тот диалог, который формировался в Думе, та политика по укреплению нашей государственности и социальной справедливости, которая сегодня является главным содержанием нашей внутренней и внешней политики, взяла верх", - сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Мы потеряли настоящего сына нашей страны. Настоящего патриота. И я хочу сказать, что такого уровня политиков у нас в стране не так много", - заявил Владислав Третьяк, депутат Госдумы.

С полупустым чемоданом, в котором лежала одна смена белья, улыбчивым парнем Жириновский приехал покорять столицу. А в итоге не оставил равнодушной к себе всю страну. Уникальные архивные кадры. Мало кому известный юрист Владимир Вольфович решился на немыслимый для советского человека поступок: продал любимый "Запорожец", снял со сберкнижки 400 рублей и арендовал огромный зал, чтобы провести первый съезд либерал-демократов. Для них уход Жириновского, безусловно, - огромная потеря.

"Невозможно поверить в то, что произошло. Нам всем казалось Жириновский - вечен. И это, действительно, так. Он вечен в нашей памяти. В памяти тех, кто придет после нас", - сказал депутат Госдумы Леонид Слуцкий, врио главы фракции ЛДПР в ГД.

"И дело всей вашей жизни, ЛДПР, будет жить. Не сомневайтесь, дорогой Владимир Вольфович. Упокой господь вашу душу", - заявил Михаил Дегтярёв, губернатор Хабаровского края.

В 2013 году в одном из интервью Жириновский рассуждал о собственных похоронах. Он говорил, что панихида будет в Колонном зале, где будет висеть его портрет в черной рамке. Ордена будут лежать на подушках. Все сбылось. И даже место захоронения - политика сегодня похоронили на Новодевичьем.

Александр Панюшкин, Владимир Хуртин, "ТВ Центр", Москва.

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