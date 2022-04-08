ВСУ нанесли ракетный удар по Краматорску. Главное

Киев пытается обвинить в случившемся российских военных

Появляются новые подробности бесчеловечной и циничной провокации киевского режима в Краматорске, жертвами которой стали по меньшей мере 50 мирных жителей и ещё 98 пострадали. По уточнённым данным Минобороны России, удар по железнодорожному вокзалу был нанесён с применением "Точки-У" ракетным дивизионом ВСУ из окрестностей населённого пункта Доброполье в 45 километрах к юго-западу от Краматорска. При этом в ведомстве ещё раз подчеркнули, что подобный вид вооружений применяет исключительно украинская армия, которая пытается обвинить в случившемся наших военных, используя фальсификации.

Первые секунды после страшного взрыва. На привокзальной площади – паника. Люди мечутся между погибшими и ранеными. Кругом - брошенные сумки и чемоданы. Еще полчаса назад на вокзале толпились сотни людей, которые рассчитывали эвакуироваться на поездах в Кривой Рог, Одессу и другие города. По данным местной военной администрации, подконтрольной Киеву, в результате удара погибли 50 человек, 98 ранены. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

На видео - часть ракеты. По характерному оперению военные специалисты определяют, что это "Точка-У". Точно такой же 14 марта националисты обстреляли центр Донецка, тогда погибли больше 20 мирных жителей.

"Я даже не поняла, что случилось. Мы все стояли, ждали поезда. В середине зала. Потом я услышала хлопок. Потом я увидела женщину. У нее лилась кровь, ее завели в кабинет медиков", - рассказала очевидец, жительница Краматорска Наталья Железняк.

Одним из первых атаку прокомментировал советник украинского президента Алексей Арестович – он ожидаемо обвинил нашу страну, заявив, что удар был нанесен ракетой типа "Искандер". Своего помощника оперативно поправил президент Владимир Зеленский, признавая очевидный факт – это была "Точка-У", но каким-то образом оказавшая у российских войск. В качестве "доказательства" в Сеть даже вбросили фото и видео пусковых установок ракетной системы на заснеженной трассе. Вот только кадры сделаны в начале года в ходе российско-белорусском учений "Союзная решимость-22". И комплексы принадлежат Минску, у России на вооружении "Точки-У" нет.

"По уточнённым данным, удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесён ракетным дивизионом украинских вооружённых сил из района населённого пункта Доброполье в 45 километрах юго-западнее города. Целью удара киевского режима по вокзалу в Краматорске был срыв массового выезда жителей из города, чтобы использовать их в качестве живого щита для обороны позиций ВСУ, как и во многих других населенных пунктах Украины", - сообщили в Минобороны России.

Вину Киева прямо подтверждает и расположение обломков ракеты. Удар пришелся с позиций к юго-востоку от Краматорска – эту территорию контролируют ВСУ и группировки националистов. В свою очередь у российских военных никаких огневых задач в Краматорске 8 апреля не было, подчеркивают в нашем Минобороны. Краматорск погружен в хаос, въезды и выезды блокируются украинскими военными, но прямо у железнодорожного вокзала каким-то образом оказался корреспондент Skynews. И не просто так - а с настроенным на прямой эфир спутниковым сигналом. Вероятнее всего, в город, находящийся вблизи линии фронта, американского корреспондента привезли заранее – освещать конкретно это событие. И американский канал начал прямую трансляцию.

Президент Владимир Зеленский в это время не с жителями Краматорска, он на прямой связи с парламентом Финляндии. Ведь гораздо нужнее впечатлить Запад.

"Не менее 30 погибших, около 300 пострадали. Это прямо сейчас. Ещё раз: это простая железнодорожная станция. Это простой город на востоке нашей страны. Вот так Россия пришла защищать Донбасс. Вот так Россия защищает русскоговорящих людей", - сообщил Зеленский.

Цинизм украинских силовиков, без жалости убивающих мирное население, легко объясним. Украинцами жителей донбасского города Краматорск – многие из них лояльны России и говорят только по-русски – Киев не считал никогда.

"Они сначала объявили эвакуацию несколько дней назад. Это Краматорск, Константиновка, Славянск. Люди начали собираться в каких-то местах. Самый оптимальный вариант – это был ж\д вокзал. И запустили ракету. Они думали, что никто не увидит и не сможет сфотографировать останки боеприпаса. Эта провокация – картинка для мировых СМИ, что с Россией нельзя договариваться, ее нужно уничтожать", - заявил Эдуард Басурин, официальный представитель ДНР.

Сразу после удара в Краматорске началась экстренная эвакуация жителей автотранспортом. Заметая следы преступления, Киев вывозит свидетелей, которые могли бы рассказать, откуда вёлся обстрел.

Цель массового убийства в Краматорске - произвести сильнейшее впечатление на председателя Еврокомиссии, руководителя евродипломатии и премьера Словакии, которые в пятницу прибыли в украинскую столицу, чтобы лично встретиться с Зеленским. На повестке – гуманитарная помощь Киеву. Но словацкое издание TV NOVINY сегодня же сообщило: Братислава передала Киеву комплекс ПВО С-300 советского производства. Операция проходила режиме в строжайшей секретности. Ведь ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявлял, что республика не может предоставить Украине эту систему.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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