Избиения, угрозы и вандализм: русофобия шагает по Европе

Воззвания убивать наших соотечественников - повсюду за рубежом

Безжалостная провокация ВСУ в Краматорске подталкивает Запад к новым санкциям в отношении России. Обвиняя Москву, Киев не скрывает: украинские власти всерьез рассчитывают получить средства от наших активов, замороженных за рубежом. О готовности ввести очередные ограничения уже заявил президент Франции Эммануэль Макрон. А накануне Евросоюз согласовал пятый пакет санкций. Объявлено эмбарго на импорт угля, вводятся ограничения на автомобильные и морские перевозки. В частности, суда под российским флагом теперь не смогут заходить в порты ЕС. Свой список рестрикций расширил и американский Минфин.

Нормальные торговые отношения между Россией и США приостановлены - теперь официально. Обе палаты Конгресса единогласно одобрили законопроект, котором, по сути, два ключевых пункта. Первый - Вашингтон вправе вводить любые заоблачные пошлины на товары, ввозимые из России. Второй - импорт российских нефтепродуктов, газа и угля находится под запретом. Вопрос теперь в том, кто займёт место Москвы в качестве импортёра? Венесуэла, Иран и страны Ближнего Востока не очень-то горят желанием помогать американцам. Тем более чем дольше длится энергетический кризис, тем быстрее растут цены. Как говорится ничего личного. И некоторые в Америке это отлично понимают.

"Италия не должна помогать Зеленскому. Любой, кто встал в парламенте, чтобы поаплодировать ему, не должен быть переизбран: это касается как американского Конгресса, так и вас, итальянцев. Мы играем с огнем, рискуя привести к метастазам регионального конфликта. Мы движемся к глобальному финансовому кризису, который приведет к глобальному конфликту. Это ясно как день", - заявил экс-советник Дональда Трампа (бывший президент США) Стивен Бэннон в интервью итальянскому телевидению.

Впрочем, Америка, похоже, уже попала под рикошет собственных санкций и по-тихому начала отыгрывать назад: ограничения с российских удобрений американцы сняли еще в марте, теперь же разрешили продавать в нашу страну своё телекоммуникационное оборудование.

Пятый пакет санкций согласовали и в Европе. Однако с важной оговоркой. Главную меру - отказ от российского угля - реализуют в течение 120 дней. То есть фактически поставки прекратятся лишь в середине августа. Раньше при всём желании не получится. Россию эти ограничения вряд ли больно заденут. Доля нефтяного экспорта в США составляла всего 10%, их с лихвой перекроют поставки углеводородов в Индию, которая нарастила закупки в 4 раза. Ситуацию с экспортом угля прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: "Уголь по-прежнему является весьма востребованным товаром. Потоки угля по мере того, как будут отказываться в Европе, там тоже определенный период предусмотрен, эти потоки будут переориентироваться на альтернативные рынки".

Метод шантажа западные политики готовы применять не только к своим оппонентам, но и партнёрам. Сербия заявила, что её фактически заставили проголосовать за исключение России из Совета ООН по правам человека. Взамен Белграду разрешили и дальше ввозить российскую нефть без последствий для экономики.

"Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России. Что касается сегодняшнего голосования, наше начальное решение было воздержаться, а потом вы получаете огромное давление, которое не имеет отношения к личному давлению. Никто не сказал "ты не можешь быть президентом", не шантажируют меня лично, но шантажируют Сербию. Сейчас идет решение судьбы Сербии, исключат ли нас из пакета санкций на нефть, именно сегодня", - заявил президент Сербии Александр Вучич.

На фоне беспрецедентного санкционного давления Запад продолжает поставлять Украине вооружение. В Белом доме отметили: на эти цели только за последние шесть недель США потратили почти 2 миллиарда долларов, а на днях одобрили законопроект о программе ленд-лиза. Кстати, придумали такой способ долгосрочной аренды с правом выкупа именно в Америке в годы Второй мировой войны. Президент Гарри Трумэн тогда открытым текстом говорил, что поддерживать надо того, кто проигрывает - либо Германию, либо Советский Союз. И это ещё одно подтверждение: Вашингтон сделает все возможное, чтобы затянуть конфликт.

А вот узнавать о том, что творится по ту сторону боевых действий, западные чиновники по-прежнему отказываются и слепо верят в миф о российских зверствах в Буче. Некоторые журналисты, работающие сейчас на Украине, пытаются достучаться до руководства Евросоюза, но тщетно.

"Русские стараются аккуратно продвигаться вперед, оберегая гражданские жизни. Я в Волновахе и в Мариуполе видел, какое отличное отношение между мирными жителями и русскими военными. Если бы, к примеру, в Буче они действительно убивали гражданских, насиловали женщин и детей, они бы после себя оставили все эти тела посреди улицы, идеально подготовленные для оптимальной композиции для фотографов? Это глупо и нелогично", - говорит журналист из Италии Джорджино Бьянки.

Такие сообщения на Западе сейчас - капля в море русофобии. В соцсетях уже полноценно работают чаты, где призывают в буквальном смысле линчевать русских эмигрантов. В Германии в Сеть слили данные участников автопробега против русофобии, который состоялся на прошлых выходных. После этого телефон главного организатора акции буквально оборвали звонки с угрозами, а сайт его автосервиса заполонили комментарии с оскорблениями - страницу пришлось удалить. Заявление в полицию тоже не помогло.

Воззвания убивать наших соотечественников - повсюду в Европе. На заборах, на зданиях, на монументах. Это Берлин. Памятник воину-освободителю в Трептов-парке. В Лондоне к российскому посольству принесли горы мусора, предусмотрительно расписав предметы оскорбительными надписями. Всё это, по мнению британцев, наши дипломаты, могли бы забрать себе в качестве трофеев. Доходит до рукоприкладства. В Эстонии украинский беженец избил мужчину за то, что тот говорил на русском языке. А это уже Испания. Беженка из Украины преследует россиянку, оскорбляет и даже бьет ее ногами. Прохожие не вмешиваются.

Националистов в Европе поддерживают на высшем уровне. В Латвии парламент официально запретил праздновать День Победы, а на 9 мая назначил траур по погибшим на Украине. В одном из городов Чехии отменили традиционные мероприятия в честь освобождения от нацистов. А в Молдавии под запрет попала георгиевская ленточка.

Ольга Оксенич, Кристина Мамиконян и Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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