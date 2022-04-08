Финляндия высылает двух сотрудников посольства России

Еще одному дипломату не продлят визу
Канцелярия президента Финляндии в пятницу сообщила, что два российских дипломата будут высланы из республики.
"Финляндия вышлет двух человек, направленных на работу в посольство России", - цитирует сообщение ТАСС.
Кроме того, объявлено, что одному из работников посольства не будет продлена виза.
С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.
СМИ писали, что в свете украинской ситуации Финляндия намерена уже в конце апреля подать заявку на вступление в НАТО.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"