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Финляндия высылает двух сотрудников посольства России

16:22
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Еще одному дипломату не продлят визу

Канцелярия президента Финляндии в пятницу сообщила, что два российских дипломата будут высланы из республики.

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"Финляндия вышлет двух человек, направленных на работу в посольство России", - цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, объявлено, что одному из работников посольства не будет продлена виза.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

СМИ писали, что в свете украинской ситуации Финляндия намерена уже в конце апреля подать заявку на вступление в НАТО.

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