Финляндия высылает двух сотрудников посольства России

Еще одному дипломату не продлят визу

Канцелярия президента Финляндии в пятницу сообщила, что два российских дипломата будут высланы из республики.

"Финляндия вышлет двух человек, направленных на работу в посольство России", - цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, объявлено, что одному из работников посольства не будет продлена виза.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

СМИ писали, что в свете украинской ситуации Финляндия намерена уже в конце апреля подать заявку на вступление в НАТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"