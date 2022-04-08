МИД указал на затягивание НАТО конфликта на Украине

Альянс поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что НАТО ведет дело к затягиванию конфликта на Украине, продолжая обеспечивать Киев дополнительным вооружением.

"Поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей Украины", - добавила спикер внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, НАТО фактически давно воюет на стороне и руками Украины против России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также снабжает Украину вооружениями.

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