МИД указал на затягивание НАТО конфликта на Украине

Альянс поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что НАТО ведет дело к затягиванию конфликта на Украине, продолжая обеспечивать Киев дополнительным вооружением.
"Поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей Украины", - добавила спикер внешнеполитического ведомства.
По словам дипломата, НАТО фактически давно воюет на стороне и руками Украины против России.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.
Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также снабжает Украину вооружениями.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"