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МИД указал на затягивание НАТО конфликта на Украине

16:28
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Альянс поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что НАТО ведет дело к затягиванию конфликта на Украине, продолжая обеспечивать Киев дополнительным вооружением.

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"Поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей Украины", - добавила спикер внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, НАТО фактически давно воюет на стороне и руками Украины против России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также снабжает Украину вооружениями.

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