"Радио Шансон" подведет музыкальные итоги года

Церемония вручения премии "Шансон года" пройдет 16 апреля

"Радио Шансон" назвало дату проведения церемонии вручения премии "Шансон года 2022". Музыкальные итоги года подведут 16 апреля. Об этом "ТВ Центру" сообщила пресс-служба "Радио Шансон".

Мероприятие пройдет в Государственном Кремлевском Дворце. "Радио Шансон" представит песни, которые по результатам народного голосования занимали лидирующие строки в хит-параде радио.

Кроме этого, в этот вечер исполнят свои хиты и получат в награду легендарный "Золотой гитарный гриф" яркие представители жанра шансона по-русски.

"Премия "Шансон года" – это большое культурное событие в жизни нашей страны. Замечательный праздник хорошей, человеческой, всеми нами любимой песни", — прокомментировал анонс певец Михаил Шуфутинский.

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