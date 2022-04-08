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В Госдуме высказались по поводу запрета YouTube

16:47
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Пользователям следует быть готовыми к блокировкам

Зампред комитета Госдумы по информационным технологиям Олег Матвейчев в ходе круглого стола "Информационная война против России: технологии, реакция, результат" прокомментировал ситуацию с работой в стране принадлежащего Google видеохостинга YouTube.

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"У нас нет цели запретить YouTube", - сказал парламентарий.

Он добавил при этом, что в связи с новыми правилами платформы ее пользователям стоит быть готовыми к блокировкам.

"Они разослали инструкции о том, что любая поддержка российской специальной операции это для них предмет бана" - объяснил депутат (цитата по РИА "Новости").

Ранее Роскомнадзор запретил распространение рекламы на сервисах Google, это касается в том числе поисковика, Google Play, YouTube и Gmail.

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