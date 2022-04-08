Пророк в своем отечестве: каким запомнят Владимира Жириновского

Многие идеи политика уже давно стали реальностью, а пророчества сбылись

Сегодня в Москве простились с Владимиром Жириновским. Человеком, без которого совершенно невозможно представить последние десятилетия нашей истории. При всем его оригинальном стиле - с ним никогда не было скучно - Жириновский был человеком очень серьезным и умным. И очень проницательным – очень многие его идеи, поначалу казавшиеся несбыточными или даже нелепыми, уже давно стали реальностью, а пророчества сбылись. Без преувеличения, ушла эпоха.

В 8 часов утра обряд отпевания в Храме Христа Спасителя проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Затем в Колонном зале Дома союзов начинается церемония прощания. У гроба - награды Владимира Жириновского. И множество цветов. С букетом бордовых роз отдать дань памяти политику приехал президент Владимир Путин.

В траурном зале - министры, депутаты Госдумы, соратники по партии и простые россияне, для которых Жириновский был не только политиком, а человеком, которого всегда интересно слушать, потому что говорил он просто, образно. Как показало время, многое умел предвидеть.

"Я бы хотел, чтобы 2022 год был бы годом мирным. Но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они нам заткнут рот и будут русских истреблять сначала в Донбассе, а затем в западной России", - говорил Жириновский.

Говорить всегда и везде то, что думаешь, невзирая на личности и обстоятельства - пожалуй, было главным жизненным кредо Жириновского. А главным политическим - отстаивать интересы России и ее граждан.

С того момента, как он в 1989 году создал вторую в СССР - после КПСС - Либерально-демократическую партию, Владимир Вольфович ворвался с большую политику и уже навсегда изменил ее сначала в Советском Союзе, а потом и в России.

"Мы не красные, не розовые, не желтые, не зеленые. Мы предпочитаем белый цвет. И в этом смысле символ нашей партии - это открытое море, открытое небо, солнце", - объяснял политик.

Человек с прекрасным образованием и широкой эрудицией, Жириновский мог заставить слушать и по-настоящему увлечь и университетскую аудиторию, и улицу. Массовые митинги начала 90-х, где он был по сути единственным оратором, многие помнят до сих пор.

"Спасать экономику надо. Наши с вами жизни спасать. А мы опять ищем пути - как бы спасти партию. Как бы спасти лидера. Да наплевать мы должны, что кому-то может быть плохо. Надо чтобы стране было хорошо", - убеждал Жириновский.

Во многом благодаря харизме и ораторскому искусству Жириновского уже в 1993 году ЛДПР побеждает на выборах в Госдуму. Затем партия утратила большинство, но неизменно, вот уже 30 лет, формирует свою фракцию в парламенте. И самым активным ее членом, конечно же, всегда был Жириновский.

Эмоции, эмоции и еще раз эмоции. Без них жизнь такого политика, как Жириновский, была бы пресной.

Яркий, открытый, подчас агрессивный. Такие политики всегда имеют свой электорат. За Жириновского и его партию голосовали миллионы. А он сам шесть раз баллотировался на пост президента - мировой рекорд.

Всегда и везде, в любых обстоятельствах - Жириновский был разным. Но никогда скучным (см. видео реопртажа).

В 1964 году из Казахстана юный Жириновский приехал в Москву поступать в Институт восточных языков. Одно из первых фото в столице - на фоне Госплана. Тогда он и подумать не мог, что три десятилетия спустя будет работать в этом здании в качестве депутата Госдумы. Но сначала была учеба, служба в армии, зарубежные стажировки и после сорока лет - осознание, что все это время занимался нелюбимым делом. А новым смыслом жизни стала политика.

"Я мог бы сделать куда больше для себя. Мог бы сделать. Тихо и спокойно провести свою жизнь. Но я шёл ради страны", - сказал Жириновский в программе "Мой герой".

Так еще на заре своей политической карьеры Жириновский говорил о российской принадлежности Крыма: "Крым освободили, завоевали и цивилизовали русские. Пусть бы украинцы это бы сделали. Почему же их тогда не было".

А в 2013 году, выступая на украинском телевидении, шокировал аудиторию таким прогнозом: "Запомните, и я не хочу вам желать ничего плохого, но вас никогда не примут в Евросоюз. Неужели вам приятно стоять в передней и ждать, когда вам скажут: "Пошли вон". Чего вы унижаетесь, великий народ, космическая нация, мы вместе в космос с вами осваивали. И скоро полетят русские космические корабли на Луну, на Марс и Венеру. А вы, понимаете, будете стоять в предбаннике, как румынский дворник или польский сантехник".

Всего год спустя на Украине случился госпереворот. Новые украинские власти считали, что смогут приблизить страну к Европе, а в итоге привели к разгулу национализма, развалу промышленности и бегству из страны трудоспособного населения. Впрочем, как показало время, киевские политики были лишь пешками в большой игре. Эту пресс-конференцию в Совете Европы Владимир Жириновский дал в 99-м.

"У НАТО нет других планов, кроме ведения войны. И главная цель - война с Россией. Но напрямую они боятся, поэтому будут бомбить по периферии - Кавказ, Балканы, Ближний Восток. Напрямую с Россией они не пойдут, но будут прижимать через Украину, через Белоруссию, через Прибалтику, через Кавказ", - говорил политик.

Запад был уверен, что массированными санкциями сможет разрушить российскую экономику за считанные дни, а в итоге получает мощный удар экономического бумеранга. Жириновский говорил об этом почти 25 лет назад.

"Идет крушение нового американского порядка. Он рухнул - надо радоваться. Но сегодня крушение идет не через Берлинскую битву. Нам не надо захватывать чужие столицы. Крушение идет через деньги. Обрушиваются деньги американские по всей планете и им конец - американцам. Всемирная финансовая власть лопнула", - убежден Жириновский.

Одно из последних выступлений Владимир Жириновский записал незадолго до болезни - в конце января этого года.

"Вы хотите, чтобы мы опять сдались, подняли руки вверх и опять считали трупы на Донбассе. Этого не будет. Поэтому даже если ни до чего не договорятся в ближайшие дни и недели, все равно конфликт неизбежен. Все потомки через 20-30-40 лет будут безмерно благодарны тем, кто в 2022 году решил окончательно вопрос войны. Чтобы больше ее не было, будут уничтожены все те, кто ее готовили", - сказал политик.

25 апреля Владимиру Жириновскому должно было исполниться 76 лет. Тридцать лет он говорил о России будущего, а когда его прогнозы и реальность сблизились максимально - ушёл из жизни. Похоронили Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище рядом с первым президентом России Борисом Ельциным и бывшим главой правительства Евгением Примаковым.

Алексей Платонов, Петр Вершинин. "В Центре событий".

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