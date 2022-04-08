Нуланд в Старом Свете: США не видят ничего плохого в голоде в ЕС

Американцам не нужна сильная и независимая Европа

Европа и США ввели на неделе еще немножечко санкций против России. На сегодня их уже 8257. Основная их часть, судя по сообщениям из Европы и США, прекрасно работает - и в Старом и в Новом Свете дорожают топливо и удобрения, из-за резкого роста стоимости энергоресурсов в Евросоюзе закрываются заводы, в немецких торговых сетях цены на продукты вырастут на 20-50 процентов, в Германии вообще признан факт "новой бедности населения", Франция планирует вводить продуктовые карточки, в Испании и Греции началось нормирование продовольствия, в Британии протесты по всей стране, ведь там жители тоже оказались перед выбором - покупать продукты или платить за электроэнергию, которая с 1 апреля подорожала на 54 процента.

А Россия на санкционную войну еще, можно сказать, и не являлась толком. В итоге на последнем совещании по согласованию ограничений против русских в ЕС случился натуральный бунт. Под давлением немецких властей Европа перенесла дату полного запрета импорта российского угля. Подавлять бунт США отправили проверенного бойца - замгоссекретаря США Викторию Нуланд. Ту, что, согласно утечкам из Госдепа, на вопрос "В чем выгода США от того, что ЕС будет голодать из-за антироссийских санкций? Что Америка получит?" ответила "Меньше европейцев". И добавила, что ничего плохого в происходящем она не видит.

Что и не удивительно. Американцам не нужна сильная и независимая Европа. А значит, антироссийские санкции будут усиливаться.

Виктория Нуланд никогда не привозит добрые вести. Вот и в этот раз заместитель госсекретаря США отправилась в европейское турне для того, чтобы "скоординировать ответ России". В переводе с дипломатического языка - Нуланд должна убедиться, что все члены Евросоюза и G7 готовы выполнять приказы Вашингтона.

Например, по итогам переговоров с президентом Кипра Нуланд заявила, что в регионе все поняли, как плохо быть зависимыми от российского газа, и уяснили, что и на завершение строительства своего Восточно-Средиземноморского газопровода рассчитывать не стоит, потому что Америка против.

"Невозможно незамедлительно поставлять газ, который необходим Европе для быстрого отказа от российской энергии, поскольку газопровод будет проходить глубоко под водой - его строительство может занять более десяти лет. У нас нет десяти лет", - заявила Нуланд.

Наивные европейцы думали, что только российский газ плохой, но, оказывается, и израильский, и кипрский газ - тоже очень плохой. Впрочем, как и любой другой, который не будет приносить прибыль прежде всего Америке. Да и вообще, как заметили аналитики китайской газеты "Глобал Таймс", Вашингтон прямо сейчас делает все возможное, чтобы получить выгоду из антироссийских санкций. Например, только за март США увеличили экспорт своего сжиженного природного газа в Европу сразу на 16 процентов - и этот показатель стал рекордным.

По сравнению с экономическими дивидендами, которые США получили от санкций против России, потери Европы просто неисчислимы. Многие европейские страны последовали за США, вводя все новые необдуманные экономические ограничения против России. И теперь им приходится платить за это огромную цену. При этом сам Вашингтон подходит к вопросу санкций гораздо более гибко, всегда стремясь в первую очередь удовлетворить свои собственные интересы.

"США еще с самого начала обозначили свою цель - премиальный европейский рынок. Они, по сути, с самого начала говорили о том, что хотят вытеснить Россию с этого рынка для того, чтобы создать условия преференции для своих собственных компаний. Европейские акторы крайне обеспокоены этим по понятным причинам - у США нет рефлексии, нет морали, нет этики, они уже вышли из правового поля и не собираются в него возвращаться", - объяснил Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.

Один из примеров нарушения этики - принуждение Европы к введению антироссийских санкций и демонстративный отказ от своих собственных ограничений. Так, в апреле Америка увеличила импорта сырой нефти из России на 43 процента или 100 тысяч баррелей в день. И это при том, что в марте Байден запретил покупать у России все виды энергоносителей. И еще из-под санкций вывели российские минеральные удобрения, без которых не состоится посевная. В общем, Америка демонстрирует, что может жонглировать санкциями так, чтобы самой от них не страдать, в Европе же те страны, которые хотят быть такими же самостоятельными в принятии решений, клеймят позором.

Например, министр экономики Германии пригрозил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану изоляцией лишь за то, что он согласился принять условия России и платить за газ рублями. За вольнодумие Орбан скоро получит свой пакет санкций. Официальная причина, конечно же, не лояльность к России, а коррупция в стране. Под механизмом подразумевается финансовый ремень: Будапешту будут отказывать в выделении средств на восстановление после пандемии. Кстати, в кулуарах ЕС говорят, что венгров наказывают еще за то, что на парламентских выборах, завершившихся на прошлой неделе, они опять выбрали партию Орбана. И, между прочим, вмешаться в выборы пыталась даже Украина. Киев активно интересовался, что нужно сделать, чтобы Орбан проиграл.

"Мы запомним эту победу до конца наших дней, ведь мы должны были бороться с большим количеством соперников - "левыми", бюрократами Брюсселя, деньгами и институтами империи Сороса, международными мейнстримными медиа, а также украинским президентом", - прокомментировал ситуацию сам Орбан.

Но что особенно опасно для Евросоюза, Венгрия - не единственная страна, которая готова идти против евробюрократии. Например, Латвия хоть на официальном уровне и отказывалась платить за российский газ рублями, но все же заключила с "Газпромом" долгосрочный контракт до 2030 года. И в пресс-релизе компании "Латвияс Газ" прямо написано - для того, чтобы избежать энергетического кризиса, к этому вопросу надо подходить с высокой национальной ответственностью.

Именно к ответственности своих коллег стали призывать и несистемные депутаты Евросоюза. Напоминая, что прямо сейчас Европа сама себя убивает.

"Как запрет на продажу ирландского сливочного масла в Россию спасет жизни украинских граждан? А как поможет покупка мерзкого и грязного американского газа? Конечно же, никак! Потому что санкции никогда не помогали! В чем помогли санкции, так это разрушить экономику. И больше всех за это заплатят граждане Европы, которые столкнулись с огромным скачком цен на энергоресурсы, инфляцией и катастрофическим падением их уровня жизни. Мы просто стреляем себе в ногу", - -заявила депутат европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли.

По подсчетам британского журнала The Economist, желающих стрелять себе в ногу или даже в голову оказывается не так уж много, как это преподносит западная пресса. А если точнее, противники России в меньшинстве - это лишь 36% от всего населения мира. Две трети населения проживает в странах, правительства которых либо нейтральны, либо настроены пророссийски. Эта новость для антироссийски настроенного Запада неприятна вдвойне. Во-первых, потому что аналитикам придется верить - они же британские, а не российские. А во-вторых, что страшнее, анализ ситуации явно показывает, что Байден опять просчитался.

"За один год наши санкции в состоянии свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет. Мы собираемся на годы вперед подавить способность России к экономическому росту", - отчитался глава Белого дома.

"Я напомню, что в свое время Барак Обама уже "рвал российскую экономику в клочья". Джордж Буш-младший называл Россию "страной-бензоколонкой". Мне кажется, что американский президент в погоне за красным словцом просто уходит из состояния реальности , пребывая в каком-то имперском ностальгическом сне. Состояние финансовой системы России, состояние производственного базиса позволяет, что называется, перевести экономику России в мобилизационный режим", - отметил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

О Европе же этого не скажешь. Там вместо мобилизации сейчас настоящая истерика. Например, готовясь ввести запрет на покупку российского угля, Европа увеличила его закупку. И если верить западным аналитикам, европейские страны только за март купили угля на 40 процентов больше, чем в марте прошлого года. И так как новые санкции вступят в силу только в августе, видимо, до конца лета Европа продолжит вкладываться в российскую экономику - называя это наказанием для Москвы и разгоняя инфляцию в странах ЕС до такого уровня, который заставляет обычных людей не просто экономить, но и выходить на улицы.

Во Франции, Греции, Испании, Германии демонстранты требуют не только остановить рост цен, но и отправить правительства в отставку за то, что руководители их стран слишком увлечены решением чужих проблем, а не своих. Но, как и положено в демократических странах, протестующих успокаивали слезоточивым газом. На следующей неделе Евросоюз пообещал продолжить работу над антироссийскими санкциями.

Вера Щирова, Антон Нагорный, Екатерина Симанович, В Центре Событий, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"