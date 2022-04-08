Россия высылает 45 польских дипломатов

Речь идет о сотрудниках посольства и генконсульств

Министерство иностранных дел России сообщило в пятницу о решении объявить persona non grata 45 польских дипломатов.

Речь идет о сотрудниках посольства в Москве и генконсульств в Иркутске, Калининграде и Петербурге. Из России они должны уехать до вечера 13 апреля.

Так Москва отвечает на высылку из Польши 45 российских дипломатов. Этот шаг был расценен как "подтверждение сознательного стремления Варшавы окончательно разрушить двусторонние отношения".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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