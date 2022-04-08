Минздрав предложил применять некоторые лекарства не по инструкции

Речь идет в том числе о лечении детей с онкологическими заболеваниями

Министерство здравоохранения России подготовило проект постановления правительства о перечне заболеваний, при которых допускается применение лекарства не по инструкции (off-label).

Это касается в том числе дозировок и возраста пациента. Речь, в частности, идет о лечении детей с онкологическими заболеваниями.

Как уточнили в ведомстве, в ряде случаев организовать лечебный процесс без применения препаратов off-label невозможно.

"Это особенно актуально при оказании медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями, где доля использования таких препаратов может достигать достигает 60-70 %", - приводит сообщение Минздрава "Интерфакс".

Мера направлена в том числе на то, чтобы исключить проблемы при оплате закупки соответствующих лекарств за счет средств ОМС.

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