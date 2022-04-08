NASA: сотрудничество России и США в космосе остается прочным

Началось оно в самый разгар холодной войны

Глава NASA Билл Нельсон напомнил в интервью телеканалу CNN, что Россия и США начали сотрудничество в космосе в самый разгар холодной войны.

"У нас была миссия "Союз-Аполлон", начавшая гражданское сотрудничество с Россией в космосе, оно продолжается до сих пор и не остановится из-за войны", - заметил Нельсон.

Он добавил, что профессиональные отношения в гражданской космической программе между космонавтами и астронавтами "устойчивы".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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