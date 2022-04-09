Зарегистрирована первая в мире назальная вакцина

За сутки в России госпитализировано 3 353 больных коронавирусом, всего зафиксировано 13 573 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 17 983 004 человека с COVID-19, умерло 371 457 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 178 человек, зарегистрирован 801 новый больной, всего в столице 2 747 689 инфицированных, скончались 42 873 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

В России зарегистрирована и запущена в гражданский оборот первая в мире назальная вакцина от коронавируса. Препарат так же, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя. Интервал между введениями – три недели.

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