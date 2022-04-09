ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

За сутки в России госпитализировано 3 353 больных коронавирусом

11:18
  • суббота
  • 09 апреля 2022

Зарегистрирована первая в мире назальная вакцина

За сутки в России госпитализировано 3 353 больных коронавирусом, всего зафиксировано 13 573 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 17 983 004 человека с COVID-19, умерло 371 457 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. 
В России не нашли новый вариант коронавируса XE

В Москве госпитализировано 178 человек, зарегистрирован 801 новый больной, всего в столице 2 747 689 инфицированных, скончались 42 873 пациента. 

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

В России зарегистрирована и запущена в гражданский оборот первая в мире назальная вакцина от коронавируса. Препарат так же, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя. Интервал между введениями – три недели.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия COVID-19
Эпидемия COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.