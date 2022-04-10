В России госпитализированы с коронавирусом ещё 1457 человек

Глава Минздрава не исключил вероятность новой волны заболевания

За сутки в России госпитализировано 1457 больных коронавирусом, всего зафиксировано 13 056 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 17 996 060 человек с COVID-19, умерло 371 716 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 129 человек, зарегистрировано 742 новых больных, всего в столице 2 748 431 инфицированный, скончался 42 891 пациент.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко не исключил вероятность новой волны заболеваемости коронавирусом. Он призвал граждан соблюдать меры профилактики – носить маски и вакцинироваться.

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