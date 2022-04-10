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Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 500 миллионам

19:31
  • воскресенье
  • 10 апреля 2022

Появился ещё один штамм вируса

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 498 миллионов, скончались от осложнений болезни более 6,1 миллионов человек. Прирост заболевших за неделю составил более 6 миллионов.
Роспотребнадзор усомнился в способности штамма ХЕ вызвать новую волну пандемии

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 80,3 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 985 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 43 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 30,1 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция с 27 миллионами больных. Замыкает пятёрку Германия, там с начала пандемии заразились коронавирусом более 22,6 миллиона человек. 

Меньше всего больных зарегистрировано в Кирибати - всего 3 069 инфицированных.

Учёные Всемирной организации здравоохранения обеспокоены появлением нового штамма коронавируса ХЕ. Он представляет собой более заразный вариант "омикрона" BA.2.  XE был впервые обнаружен в Великобритании в середине января этого года.

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