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Россия сохранила членство в Международной федерации санного спорта

18:20
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Для исключения не хватило голосов

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт сообщила, что конгресс Международной федерации санного спорта сохранил российское членство.

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"Не хватило голосов для исключения, нужно было две трети для этого, а набрали в итоге меньше половины. Следовательно, мы сохраняем все права, наши спортсмены могут выступать на международных стартах, а Россия - проводить международные соревнования", - цитирует Гарт ТАСС.

Она добавила. что ее саму все же исключили из членов исполкома FIL. Готовится иск в апелляционный суд.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции. Это касается в том числе спорта. В частности, Россию исключили из Международного союза биатлонистов, футбольную сборную не допустили до стыковых матчей в отборе к Чемпионату мира.

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