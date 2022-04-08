Россия сохранила членство в Международной федерации санного спорта

Для исключения не хватило голосов

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт сообщила, что конгресс Международной федерации санного спорта сохранил российское членство.

"Не хватило голосов для исключения, нужно было две трети для этого, а набрали в итоге меньше половины. Следовательно, мы сохраняем все права, наши спортсмены могут выступать на международных стартах, а Россия - проводить международные соревнования", - цитирует Гарт ТАСС.

Она добавила. что ее саму все же исключили из членов исполкома FIL. Готовится иск в апелляционный суд.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции. Это касается в том числе спорта. В частности, Россию исключили из Международного союза биатлонистов, футбольную сборную не допустили до стыковых матчей в отборе к Чемпионату мира.

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