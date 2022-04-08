СК завел дело на украинских военных после трагедии в Краматорске

Ведомство также изучит новые фейки о ВС России

Следственный комитет России после ракетного удара по Краматорску возбудил уголовное дело по статье о запрещенных методах войны против командира 19-й отдельной ракетной бригады украинской армии (Ф. С. Ярошевич) и иных лиц, пока неустановленных. Об этом говорится в Telegram-канале СКР.

Кроме того, в России возбудили дело о распространении фейков о российских ВС. Украинская сторона распространила заведомо ложные сведения о том, что удар был нанесен российскими военными.

По версии следствия, украинские военные обстреляли вокзал в ДНР с помощью тактического ракетного комплекса "Точка-У" с кассетным зарядом. В результате трагедии не менее 30 мирных жителей, в том числе дети, погибли, и не менее 100 получили ранения. В момент обстрела там проходила эвакуация мирного населения.

Ранее в Минобороны России раскрыли детали обстрела Краматорска.

Видео: смотрите репортаж ТВЦ об ударе ВСУ по вокзалу

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