На МКС отправился первый полностью коммерческий рейс

Экипаж проведет на станции около недели

Во Флориде с кораблем Crew Dragon стартовала ракета-носитель Falcon 9. Корабль доставит на Международную космическую станцию экипаж туристов, передает РИА "Новости".

Это первый из двух осуществляемых компанией-оператором Axiom Space рейсов космических туристов на МКС. А для первой ступени ракеты-носителя это уже пятый полет в космос.

Уточняется, что на борту корабля находятся четыре человека - вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия, инвестор из Канады Марк Пати, американский бизнесмен Ларри Коннор и израильский предприниматель Итан Стиббе.

"Это первый полностью коммерческий рейс на МКС", - сообщили в ходе трансляции, которую ведет SpaceX. Экипаж проведет на МКС около недели.

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