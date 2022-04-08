Отца Киркорова госпитализировали с сердечной недостаточностью

Его состояние оценивается как тяжелое

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что отец певца, народный артист России Бедрос Киркоров, госпитализирован.

"Состояние тяжелое. Но профессор, врач-кардиохирург Амиран Шотаевич Ревишвили делает все для спасения жизни. Сердечная недостаточность после перенесенного коронавируса", - цитирует Успенскую "Интерфакс".

Ранее СМИ писали, что Бедрос Киркоров находится в реанимации.

Болгарский, советский и российский эстрадный певец Бедрос Киркоров родился в 1932 году в Болгарии.

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