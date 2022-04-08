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ВВП России вырос на 4,7% в 2021 году

19:21
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Это самый значительный рост с 2008 года

Как следует из материалов Росстата, на которые ссылается ТАСС, в 2021 году рост ВВП России составил 4,7%.

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Уточняется, что в текущих ценах объем ВВП составил 131,015 триллиона рублей.

Согласно данным статслужбы, экономика страны показала самый значительный рост с 2008 года. Тогда показатель составил 5,2%.

По сравнению с допандемийным периодом установлен рост на 1,9%. Эксперты связывают ситуацию с восстановление экономической активности после снятия коронавирусных ограничений.

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