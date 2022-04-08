ВВП России вырос на 4,7% в 2021 году

Это самый значительный рост с 2008 года

Как следует из материалов Росстата, на которые ссылается ТАСС, в 2021 году рост ВВП России составил 4,7%.

Уточняется, что в текущих ценах объем ВВП составил 131,015 триллиона рублей.

Согласно данным статслужбы, экономика страны показала самый значительный рост с 2008 года. Тогда показатель составил 5,2%.

По сравнению с допандемийным периодом установлен рост на 1,9%. Эксперты связывают ситуацию с восстановление экономической активности после снятия коронавирусных ограничений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"