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Путин наградил росгвардейцев за участие в спецоперации на Украине

19:32
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Четверо мужчин получили медали "За отвагу"

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому четверо сотрудников Росгвардии получили награды за участие в спецоперации на Украине.

"За личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных задач по защите государственной безопасности, четверо военнослужащих Центрального округа Росгвардии награждены медалью "За отвагу", - говорится в сообщении Центрального округа Войск национальной гвардии.

Награды вручили майору С. Моржакову, прапорщикам М. Окорокову, А. Федотову и Д. Щепакину. В чем именно заключались подвиги бойцов, в пресс-релизе не раскрывается.

Россия с 24 февраля ведет военную спецоперацию на Украине. Российские военные наносят удары по военным объектам ВСУ.

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