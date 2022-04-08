МИД: доказательства вины ВСУ в обстреле Краматорска налицо

Запада следует перестать поставлять Киеву оружие

Министерство иностранных дел России заявило в пятницу по поводу инцидента в Краматорске, что Киев хладнокровно и цинично уничтожает гражданское население, пытаясь переложить ответственность на российскую сторону.

"Доказательства вины ВСУ налицо - именно на их вооружении стоят и используются ракеты "Точка-У", обломки которой были найдены на месте трагедии", - сказано в сообщении.

Как добавили в ведомстве, подобные действия киевского режима подтверждают обоснованность задач специальной военной операции.

Также МИД обратился к международному сообществу, призвав прекратить поставки Украине вооружений. "Уверены, что киевским властям не удастся уйти от ответственности", - заключили во внешнеполитическом ведомстве.

8 апреля не менее 30 человек погибли и около 100 были ранены в результате удара ракетой по вокзалу в Краматорске, который контролируется украинскими силами. На месте были обнаружены части ракеты от тактического комплекса "Точка-У", которого нет на вооружении ни ВС России, ни ДНР/ЛНР.

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