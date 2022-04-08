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Сестра Жанны Фриске родила долгожданного ребенка

19:59
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Малыш родился в Москве

Визажист Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жаны Фриске, родила дочь. Имя малышки пока не называется.

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Известно, что ребенок появился на свет в московской клинике. Вес девочки — 4470 граммов, рост — 58 сантиметров.

"Добро пожаловать в этот мир, мое сокровище!" — написала новоиспеченная мама в Telegram-канале.

Ранее Наталья дважды проходила процедуру ЭКО. Последняя попытка дала положительный результат, и Фриске забеременела.

До этого Наталья Фриске пережила три выкидыша и один неудачный опыт с ЭКО. В 2019 году у женщины выявили непроходимость труб. Несмотря на это, она не оставила попыток забеременеть.

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