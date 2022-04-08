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Роспотребнадзор предупредил о сальмонелле в продукцию Kinder

20:12
  • пятница
  • 08 апреля 2022

Принимаются меры по изъятию из оборота этой продукции

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили в пятницу, что во ввезенной в Россию продукции Kinder, возможно, присутствует бактерия Salmonella Typhimurium.

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"Роспотребнадзор принимает меры по выявлению и изъятию из оборота указанной пищевой продукции", - уточняется в сообщении.

Среди потенциально зараженных продуктов называют в том числе Kinder circus, Schokobons, Kinder happy moments и Kinder uovo maxi.

Сальмонеллез - вызываемое бактерией Salmonella инфекционное заболевание. Среди симптомов - повышение температуры, боль в животе, диарея и тошнота.

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