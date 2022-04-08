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Минобороны: угроза провокаций со стороны Киева остается высокой

20:24
  • пятница
  • 08 апреля 2022

В оборонном ведомстве предупредили, что ВСУ продолжат наносить ракетные удары по населенным пунктам с мирными жителями

В Минобороны России прокомментировали удар ВСУ по железнодорожному вокзалу Краматорска. Тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе обстрела, применяются только украинскими вооруженными силами", подчеркнул во время брифинга представитель МО Игорь Конашенков.
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"Анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение корпуса хвостовой части ракеты "Точка-У", однозначно подтверждают, - её запуск был осуществлен с юго-западного направления от Краматорска", - сообщил генерал-майор.

По данным разведки, один из дивизионов 19-й ракетной бригады, вооруженный ракетными комплексами "Точка-У" в момент удара по Краматорску, находился в районе населенного пункта Доброплье Донецкой области, в 45 километрах юго-западнее Краматорска.

"Данный район пока находится под полным контролем украинской группировки войск на Донбассе", - заявили в МО.

Перед началом спецоперации в распоряжении ВСУ насчитывалось 20 ракетных комплексов "Точка-У", в состав которых входит по две пусковых установки. Наши военные уничтожили 8 пусковых установок "Точки-У" и около 90% ракет на арсеналах.

"Тем не менее, угроза продолжения киевским режимом осуществления провокаций и ракетных ударов по населенным пунктам с мирными жителями остаётся высокой", - предупредил Конашенков.

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