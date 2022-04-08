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В Минобороны России рассказали о ситуации в Мариуполе

20:38
  • пятница
  • 08 апреля 2022

В городе заблокированы иностранные наемники

Минобороны России провело вечерний брифинг по ситуации на Украине. Представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что ВС России совместно с военными ДНР продолжают освобождать Мариуполь.
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В оккупированных районах города находятся иностранные наемники. Они говорят на украинском, русском и еще шести языках, следует из данных радиопереговоров.

"Очевидно, что в городе сейчас заблокированы не защитники так называемых "европейских ценностей", а иностранные наёмники. Прибывшие убивать славян за американские доллары, прикрываясь "живым щитом" из мирных граждан", - заявил Конашенков.

Киев отказался вывести боевиков из Мариуполя, однако город будет полностью освобожден, пообещали в МО.

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