Шольц вступился за Макрона по теме контактов с Россией

За последние недели президент Франции провел девять разговоров с Владимиром Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал несправедливой критику в адрес французского президента Эмманюэля Макрона за его контакты с президентом России Владимиром Путиным во время спецоперации на Украине.
"Важно, что мы четко осознаем - от лица Украины переговоры вести должны только украинцы", - добавил канцлер (цитата по ТАСС).
Ранее с резкой критикой в адрес Макрона выступил премьер Польши. За последние недели президент Франции провел девять продолжительных телефонных разговоров с Путиным.
С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"