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Шольц вступился за Макрона по теме контактов с Россией

20:47
  • пятница
  • 08 апреля 2022

За последние недели президент Франции провел девять разговоров с Владимиром Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал несправедливой критику в адрес французского президента Эмманюэля Макрона за его контакты с президентом России Владимиром Путиным во время спецоперации на Украине.

Макрон назвал переговоры с Путиным своим долгом
После слов Макрона посла Франции вызвали в МИД Польши

"Важно, что мы четко осознаем - от лица Украины переговоры вести должны только украинцы", - добавил канцлер (цитата по ТАСС).

Ранее с резкой критикой в адрес Макрона выступил премьер Польши. За последние недели президент Франции провел девять продолжительных телефонных разговоров с Путиным.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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