Санкционный лимит ЕС близок к исчерпанию

Об этом заявил постпред России при Евросоюзе

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ЕС скоро может исчерпать возможность введения новых санкций в отношении Москвы.

"Я думаю, что лимит уже близок к исчерпанию, несмотря на то, что они продолжают хорохориться, говорить, что санкции калечащие", - сказал дипломат в эфире канала "Россия-24".

Он добавил, что сейчас ЕС "сами себя больше калечат, нежели Россию и российскую экономику".

Ранее Евросоюз одобрил пятый пакет санкций, который вводит эмбарго на импорт угля из России и поставки высокотехнологичных товаров.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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