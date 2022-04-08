Санкционный лимит ЕС близок к исчерпанию

Об этом заявил постпред России при Евросоюзе
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ЕС скоро может исчерпать возможность введения новых санкций в отношении Москвы.
"Я думаю, что лимит уже близок к исчерпанию, несмотря на то, что они продолжают хорохориться, говорить, что санкции калечащие", - сказал дипломат в эфире канала "Россия-24".
Он добавил, что сейчас ЕС "сами себя больше калечат, нежели Россию и российскую экономику".
Ранее Евросоюз одобрил пятый пакет санкций, который вводит эмбарго на импорт угля из России и поставки высокотехнологичных товаров.
С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"