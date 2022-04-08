Минобороны: Украина сорвала обмен пленными

Поведение Киева подтверждает их безразличие к судьбам военнослужащих ВСУ

Минобороны России сообщило, что Украина сорвала запланированный на 8 апреля обмен военнопленными.

"Украинские власти в течение суток неоднократно вносили изменения в формат обмена и сокращали количество заявленных к обмену военнопленных, в последующем спланированный обмен без объяснения причин украинской стороной был отвергнут", - рассказал на брифинге начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев. Поведение киевских властей подтверждает их безразличие к судьбам военнослужащих ВСУ, отметил он.

Кроме этого, в Минобороны считают, что ВСУ скрывают информацию о состоянии здоровья взятых в плен российских военнослужащих, а также условий их содержания. При этом представители Международного Комитета Красного Креста "практически безразличны" ко обращениям России по этой теме.

Ранее Украина сорвала обмен пленными, запланированный на 5, 6 и 7 апреля.

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