От ракетного удара погибли 50 мирных жителей

Появляются новые подробности бесчеловечной и циничной провокации Киевского режима в Краматорске, жертвами которой стали 50 мирных жителей и ещё 98 пострадали. По уточнённым данным Минобороны России, удар по железнодорожному вокзалу был нанесён с применением "Точки-У" ракетным дивизионом ВСУ из окрестностей населённого пункта Доброполье в 45 километрах к юго-западу от Краматорска.

При этом в ведомстве ещё раз подчеркнули, что подобный вид вооружений применяет исключительно украинская армия, которая пытается обвинить в случившемся наших военных, используя фальсификации.

На видео, размещённом в Сети - часть ракеты, по характерному оперению военные специалисты определяют, что это "Точка-У". Точно такой же 14 марта националисты обстреляли центр Донецка, тогда погибли больше 20 мирных жителей.

Одним из первых атаку прокомментировал советник украинского президента Алексей Арестович – он ожидаемо обвинил нашу страну, заявив, что удар был нанесен ракетой типа "Искандер". Своего помощника оперативно поправил президент Зеленский, признавая очевидный факт – это была "Точка-У", но каким-то образом оказавшая у российских войск.

В качестве псевдо-доказательства в Сеть даже вбросили фото и видео пусковых установок ракетной системы на заснеженной трассе. Вот только кадры сделаны в начале года в ходе российско-белорусских учений "Союзная решимость-22". И комплексы принадлежат Минску, у России на вооружении "Точки-У" нет, сообщает "ТВ Центр".

Вину Киева прямо подтверждает и расположение обломков ракеты. Удар пришёлся с позиций к юго-востоку от Краматорска – эту территорию контролируют ВСУ и группировки националистов. В свою очередь у российских военных никаких огневых задач в Краматорске 8 апреля не было, подчёркивают в нашем Минобороны.

Краматорск погружен в хаос, въезды и выезды блокируются украинскими военными, но прямо у железнодорожного вокзала каким-то образом оказался корреспондент американского телеканала Sky News. И не просто так, а с настроенным на прямой эфир спутниковым сигналом. Вероятнее всего, в город, находящийся вблизи линии фронта американского корреспондента привезли заранее – освещать конкретно это событие.

Цинизм украинских силовиков, без жалости убивающих мирное население, легко объясним. Украинцами жителей донбасского города Краматорск (многие из них лояльны России и говорят только по-русски) Киев не считал никогда.

Цель массового убийства в Краматорске - произвести сильнейшее впечатление на председателя Еврокомиссии, руководителя евродипломатии и премьера Словакии, которые в пятницу прибыли в украинскую столицу, чтобы лично встретиться с Зеленским.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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