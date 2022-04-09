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Названы имена новых героев спецоперации на Украине

10:14
  • суббота
  • 09 апреля 2022

Ими гордится Россия

Во время спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали сегодня в Минобороны.
Путин наградил росгвардейцев за участие в спецоперации на Украине

Командир взвода, лейтенант Никита Югансон вместе со своей группой устроил засаду, в которую попал автомобиль с украинскими корректировщиками артиллерийского огня. Позже в ходе разведки он обнаружил позицию миномётной батареи противника и передал её координаты в штаб. Националисты были уничтожены, не успев сделать ни одного выстрела по позициям российских военных.

Командир отделения, сержант Владислав Пенкин, прикрывая движение войсковой колонны, обнаружил засаду противника. Огнём из боевой машины десанта он уничтожил четверых националистов. В бою его машина была подбита, сам сержант получил ранение, но сумел прикрыть товарищей, организовать десантирование из машины и продолжил бой.

Командир мотострелковой роты, старший лейтенант Артём Фокин во главе подразделения атаковал группу националистов и вынудил их оставить хорошо укреплённые позиции. В результате восьмичасового боя с националистами населённый пункт был освобождён. В ходе дальнейшего наступления рота под командованием лейтенанта освободила ещё четыре населённых пункта, сообщает "ТВ Центр".

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