Рыбаков на Волге спасли с дрейфующей льдины

Они не прислушались к советам спасателей

Троих рыбаков эвакуировали с тонкого льда Волги спасатели Татарстана. До места происшествия сотрудники МЧС добирались на судне на воздушной подушке, затем ползком до полыньи, возле которой, в ожидании помощи, лежали любители зимней рыбалки. По очереди мужчин переправили на катер и доставили на берег.

Подобные ситуации спасатели наблюдают каждую весну, несмотря на то, что регулярно разговаривают с рыбаками об опасности выхода на лёд. Сотрудники МЧС также начали проводить профилактические рейды и напоминать жителям о том, как правильно действовать во время паводков.

В Приамурье принимают меры для того, чтобы не допустить резкого подъёма уровня рек. В узких местах русла, где наиболее вероятно возникновение заторов, устанавливают заряды и подрывают лёд, сообщает "ТВ Центр".

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