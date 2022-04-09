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"Тотальный диктант" пройдёт в 40 странах мира

10:51
  • суббота
  • 09 апреля 2022

Все желающие смогут проверить свои знания

Сегодня любой желающий сможет проверить свои знания по русскому языку. По всему миру пройдёт ежегодная акция "Тотальный диктант". В России его будут писать в сотнях населённых пунктов.
Названа столица акции "Тотальный диктант" в 2022 году

За рубежом к проекту присоединятся участники из сорока стран, а в онлайн-режиме диктант будет доступен из любой точки мира.

Цель акции - популяризация русского языка. Она пройдёт в библиотеках, школах и вузах, театрах и кинотеатрах.

Главной площадкой станет Российский государственный академический театр драмы имени Фёдора Волкова в Ярославле. Здесь текст, выбранный для диктанта в этом году, прочитает его автор - писательница Марина Степнова, сообщает "ТВ Центр".

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