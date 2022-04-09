Сжимается кольцо вокруг националистов в промзоне Мариуполя

Город практически освобождён

Несмотря на отчаянные попытки Киева помешать спецоперации, наши военные продолжают освобождать города от националистов. Из Мариуполя эвакуировали ещё 80 мирных жителей. Бои идут уже в порту.

Танки и БТР бьют прямой наводкой: уничтожают огневые точки националистов в Мариуполе. Их остатки заперты в промзоне и морском порту. Метр за метром российские военные и бойцы народной милиции продвигаются вглубь окружённых районов, сообщает "ТВ Центр".

Из освобождённых кварталов, которые радикалы ещё достают из миномётов, эвакуируют мирных жителей. Цепочками, через дворы, людей выводят из зоны обстрела. Беженцам помогают сесть в бронетехнику. Это на случай, если рядом взорвётся снаряд или мина, чтобы никого не ранило осколками. Отдельно вывозят и пациентов мариупольской больницы. Люди все последние дни прятались в подвалах и больше всего боялись, что придут радикалы.

В Мариуполе и других городах, националисты из запрещённого в России батальона "Азов", оставили пять диверсионно-разведовательных групп. Их задача - переодеться в форму российских военных и передвигаясь на машинах с маркировкой в виде буквы Z, устраивать теракты и диверсии против мирного населения. Известно, что в составе группировок есть и иностранные наемники. Цель одна - устроить провокации, которые потом западные СМИ охотно выдадут за "зверства" россиян.

Российские военные блокировали город Угледар. Идёт его освобождение. В пригородных поселках - десятки единиц брошенной техники ВСУ. Её уничтожают ударами с воздуха. Продолжается и наступление на Северодонецк. Националисты на этом участке взорвали все мосты, но российскую технику это не остановило. Военные инженеры навели понтоны и сейчас танковые батальоны беспрепятственно форсируют реку.

В Харьковской области российские сапёры по просьбе местных жителей разминируют улицы от неразорвавшихся боеприпасов. Мины и снаряды, выпущенные националистами из реактивных установок, валяются едва ли не в каждом дворе. Их обкладывают мешками с песком. Людей просят уйти на безопасное расстояние и только потом уничтожают.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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