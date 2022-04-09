Посол Антонов предупредил об угрозе военного противостояния России и США

Действия Запада становятся всё опаснее

Действия западных стран на фоне спецоперации на Украине опасны и провокационны и могут привести к прямому военному противостоянию России и США, заявил американскому изданию Newsweek посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Также, по его словам, Запад провоцирует кровопролитие на Украине поставками оружия и боеприпасов. В Вашингтоне не скрывают, что передают Киеву разведданные, которые могут использоваться для наступления, а также мечтают увидеть поражение Москвы.

Всё больший размах за рубежом приобретает русофобия. Она распространяется и на белорусов. Побочные эффекты недружественной политики, в том числе, экономические уже почувствовала на себе вся Европа.

Украинские националисты не пропускают белорусские большегрузы с продуктами, идущие в Европу и очень этим гордятся. Машины разворачиваются и едут на другие пункты пропуска. Уходит время, товар портится, а полки европейских магазинов стремительно пустеют, цены растут. Возмущенные граждане выходят на митинги, сообщает "ТВ Центр".

Мэр Вильнюса заявил, что в этом году городское самоуправление не будет выдавать разрешения на мероприятия, приуроченные к 9 мая. И уж за соблюдение этого, фактически запрета, полиция наверняка, проследит со всей строгостью.

Заявления, звучащие в последнее время из Вашингтона, становится всё сложнее оценивать объективно, если учесть, что высшее должностное лицо США – президента - подчас не могут понять и журналисты и ближайшее окружение. Речи Джо Байдена, особенно если говорить приходится без суфлёра, все больше начинают походить на поток сознания. И это очень тревожно.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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