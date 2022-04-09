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В Коми загорелся торговый центр "Северное сияние"

13:22
  • суббота
  • 09 апреля 2022

Пожар уже потушили

Крупный пожар вспыхнул этой ночью в Усинске. Загорелся торговый центр "Северное сияние", расположенный в многоэтажном доме. Огонь охватил 250 квадратных метров - практически всё левое крыло, где находились салоны связи. От высоких температур полопались стёкла, выгорела крыша.

Прибывшие на место ЧП спасатели оперативно эвакуировали жильцов. Никто не пострадал. С огнём боролись 40 человек и 16 единиц техники. К этому часу возгорание локализовали. Причины пожара выясняют следователи, сообщает "ТВ Центр".

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