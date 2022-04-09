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В Краснодарском крае открылся первый университетский лицей

12:45
  • суббота
  • 09 апреля 2022

Там смогут учиться дети со всей России

Учебный корпус с красивой архитектурой, богатая библиотека, а также двухуровневый спорткомплекс с бассейном. В Краснодарском крае открылся первый университетский лицей имени Николая Лобачевского. В нём смогут бесплатно обучаться талантливые школьники со всей страны. Им будет предоставлен выбор одного из пяти основных направлений. Заведение обеспечит достойную подготовку будущим студентам ведущих российских вузов.
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Здание Усть-Лабинского лицея выполнено в стиле неоклассицизм: с просторным внутренним двором, в светлых тонах, с галереями, переходами и колоннадой. Оно больше напоминает университет, а не школу. Видимо, чтобы дети привыкали заранее.

Первый Университетский лицей имени Николая Лобачевского можно считать промежуточным звеном между средним и высшим образованием. Здесь готовят к поступлению на естественно-научные факультеты ведущих вузов, в первую очередь, в МГУ. Специалисты Московского университета преподают в Усть-Лабинске и неожиданно для себя получают новые знания от своих одарённых учеников.

Ко дню официального открытия, которое сдвинулось из-за пандемии, и к предстоящему Дню космонавтики дети приготовили научные проекты. Например, установка, накрытая куполом, поможет будущим колонизаторам Марса выращивать земные растения, меняя показатели грунта и воздуха внутри купола, удобрять и орошать. 

Сейчас здесь учатся 120 детей, но лицей рассчитан на 425 мест. Поступают в два этапа. Сначала Олимпиада, потом летний учебный интенсив, чтобы понять насколько ребёнок способен заниматься наукой - ведь важно осознать, что это не только яркие впечатления от опытов, но в первую очередь - тяжёлый труд.

В Усть-Лабинском лицее пять направлений: математика, физика, биология, химия и информатика. Учебная программа тоже не простая - это смешение школьной, университетской и индивидуальной систем обучения.

"Я, когда сам начинал учиться в университете, я всё время завидовал ребятам, которые закончили Колмагоровский интернат. И первые два курса не нужно было беспокоиться. Это достойно – дать возможность людям, которые много вкладываются в себя, в работу на земле,"- говорит глава фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска.

Скоро такая возможность появится не только у одаренных кубанских детей. Поступить сюда смогут поступить школьники со всей России, для них уже готов кампус на 200 мест. Пансионное проживание поможет погрузиться в науку полностью.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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