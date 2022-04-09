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В Москве стартовал "Ночной перформанс авторской анимации"

13:07
  • суббота
  • 09 апреля 2022

Гостей ждут встречи с известными мультипликаторами

Показ российских мультипликационных фильмов и творческие встречи с их создателями, викторины и интересные мастер-классы для детей и взрослых. В Москве стартовала акция "Ночной перформанс авторской анимации".
Российский мультфильм вошел в шорт-лист премии "Оскар"

Программа подготовлена Академией анимационного искусства имени Фёдора Хитрука и включает цикл мероприятий на различных культурных площадках Москвы и области.

Мероприятие приурочено к юбилею российской мультипликации. 110 лет назад в Москве состоялась премьера первого отечественного мультфильма "Прекрасная Люканида" режиссёра Владислава Старевича, сообщает "ТВ Центр".

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