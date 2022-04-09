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Киев готовит новую провокацию по обвинению России в массовых убийствах

11:25
  • суббота
  • 09 апреля 2022

Об этом сообщили в Министерстве обороны

Киевский режим готовит очередную провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в городе Ирпень Киевской области, сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Минобороны: Украина сорвала обмен пленными

Сотрудники СБУ планируют привезти из морга в подвал одного из зданий на восточной окраине города тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей. После этого силовики организуют в лесу постановочную акцию со стрельбой и "уничтожением" якобы российской разведывательной группы, которая прибыла в город для убийства свидетелей военных преступлений России.

Конашенков особо подчеркнул, что подразделения Вооруженных сил Росси покинули Ирпень более недели назад.

Аналогичные сфальсифицированные обвинения прозвучали на прошлой неделе в отношении действий наших военных в Буче. Минобороны опровергло фейковые сообщения о якобы массовых убийствах.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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