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Володин жёстко отреагировал на блокировку канала "Дума ТВ" на YouTube

12:00
  • суббота
  • 09 апреля 2022

Роскомнадзор может принять меры

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал блокировку на YouTube канала "Дума ТВ". "Вашингтон, перечёркивая все принципы демократии, делает всё, чтобы на платформах, в том числе YouTube, присутствовала только его точка зрения и никакой другой", - отметил спикер Думы.
В Госдуме высказались по поводу запрета YouTube

США хотят получить монополию на продвижение информации. Мы этого допустить не можем, сказал Володин.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала россиянам переносить свои видео на другие платформы. По её мнению, судьба сервиса YouTube предрешена. "Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее", - заявила дипломат.

Сенатор Андрей Клишас придерживается такой же точки зрения. "Действия YouTube ведут к тому, что видеохостинг окажется вне закона в России", - отметил политик.

Ранее в Telegram-канале Госдумы сообщили, что Google заблокировал YouTube-канал "Дума ТВ". Указывается, что в нижней палате парламента были к этому готовы и развивали другие площадки.

До этого видеохостинг заблокировал канала RT, "Россия 24", Sputnik, "Звезда", РБК, НТВ и другие. Роскомнадзор неоднократно предупреждал YouTube о последствиях таких действий.

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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
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