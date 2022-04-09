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Европейские лидеры начали сомневаться в искренности Зеленского

14:17
  • суббота
  • 09 апреля 2022

Президент Украины растерял доверие Старого Света

В Европе всё чаще звучат сомнения в искренности украинского президента Владимира Зеленского. На днях глава Незалежной заявил, что в Европе потребовали доказательств по ситуации Буче.
Премьер Венгрии назвал Зеленского врагом партии

В интервью немецкому изданию Bild Зеленский сообщил, что один из европейских лидеров попросил его доказать, что события в этом городке под Киевом не были постановкой. Президент, правда, не рискнул назвать имя сомневающегося политика.

Ранее победивший на парламентских выборах премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал президента Украины Владимира Зеленского противником правящей партии "Фидес". Орбан подчеркнул, что Венгрия не будет вмешиваться в ситуацию на Украине, так как это может привести к трагедии среди народа его страны. Аналогичную позицию занимает Сербия: власти страны не поддержали антироссийские санкции.

В начале апреля украинские власти обвинили российских военных в массовых убийствах в городе Буча под Киевом. Некоторые западные СМИ опубликовали сфальсифицированные фото и видео, которые, как утверждалось, были сняты сразу же после выхода российских военных из Бучи. На кадрах были запечатлены якобы жертвы массовых расправ, но некоторые из них двигали руками и ногами.  

МИД России назвал целью публикации кадров из Бучи срыв переговоров Москвы и Киева.  Фейки из Бучи опровергли в Минобороны России.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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