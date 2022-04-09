ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве возводят храм в честь Ксении Петербуржской

16:02
  • суббота
  • 09 апреля 2022

Он появится в Бескудниково

В Москве, несмотря на санкции Запада, продолжается активное возведение новых церквей. Сегодня советник мэра и патриарха Владимир Ресин посетил строительную площадку на севере столицы.
В Москве возводят храм в честь Успения Пресвятой Богородицы

В Бескудниковском районе возводят храм в честь Святой блаженной Ксении Петербуржской. Здание индивидуального проекта выполнят в традициях архитектуры средневековой Руси.

Это будет каменный одноглавый храм с тремя апсидами и приделом. Церковь сможет вмещать до 500 человек.

Сейчас строители завершают монолитные работы, уже выполнены своды и купол. К осени планируют установить кровлю. Открытие храма намечено на следующий год, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Строительство храма
Строительство храма
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.