В Москве возводят храм в честь Ксении Петербуржской

Он появится в Бескудниково

В Москве, несмотря на санкции Запада, продолжается активное возведение новых церквей. Сегодня советник мэра и патриарха Владимир Ресин посетил строительную площадку на севере столицы.

В Бескудниковском районе возводят храм в честь Святой блаженной Ксении Петербуржской. Здание индивидуального проекта выполнят в традициях архитектуры средневековой Руси.

Это будет каменный одноглавый храм с тремя апсидами и приделом. Церковь сможет вмещать до 500 человек.

Сейчас строители завершают монолитные работы, уже выполнены своды и купол. К осени планируют установить кровлю. Открытие храма намечено на следующий год, сообщает "ТВ Центр".

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