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В Школе акварели Сергея Андрияки проходит День открытых дверей

15:30
  • суббота
  • 09 апреля 2022

Гостей ждёт насыщенная программа

Специализированные мастерские и тематические экскурсии, пробные уроки для детей и взрослых. В Школе акварели Сергея Андрияки - День открытых дверей. Для гостей подготовлена насыщенная программа: лекции, выставки и концерт классической музыки.

Посетители встретятся с художественным руководителем и педагогами заведения, и смогут задать все интересующие вопросы, сообщает "ТВ Центр".

16 апреля распахнёт свои двери для всех желающих Академия акварели и изящных искусств. Абитуриенты узнают условия поступления и попробуют себя в разных видах живописи, гончарном деле, ювелирном искусстве и других художественных направлениях.

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Школа акварели Сергея Андрияки
Школа акварели Сергея Андрияки
Школа акварели Сергея Андрияки
Школа акварели Сергея Андрияки
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