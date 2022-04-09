В Школе акварели Сергея Андрияки проходит День открытых дверей

Гостей ждёт насыщенная программа

Специализированные мастерские и тематические экскурсии, пробные уроки для детей и взрослых. В Школе акварели Сергея Андрияки - День открытых дверей. Для гостей подготовлена насыщенная программа: лекции, выставки и концерт классической музыки.

Посетители встретятся с художественным руководителем и педагогами заведения, и смогут задать все интересующие вопросы, сообщает "ТВ Центр".

16 апреля распахнёт свои двери для всех желающих Академия акварели и изящных искусств. Абитуриенты узнают условия поступления и попробуют себя в разных видах живописи, гончарном деле, ювелирном искусстве и других художественных направлениях.

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