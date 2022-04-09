Обнаружена самая дальняя галактика во Вселенной

В её центре может находиться чёрная дыра

Древнейшую галактику с феноменальными свойствами открыла международная группа астрономов. Скопление звёзд излучает аномальное количество энергии. Специалисты считают, что в её центре может находиться некий сверхмассивный объект.

Наиболее удалённая, древнейшая, феноменальная. Самая-самая галактика из всех известных. Необычную звёздную систему обнаружили на расстоянии в 13 с половиной миллиардов световых лет от Земли. Она получила название HD1. Учёные признаются: они ожидали найти нечто подобное. Знали примерные характеристики цветового спектра. Но когда увиденное совпало с предположениями, были поражены.

"Мы видим звёздную систему, которая образовалась очень недавно, но в ней уже происходят очень бурно процессы рождения новых звёзд, и это, конечно, нам позволит многое узнать о том, как образовывались звёзды и в нашей галактике в далёком прошлом. То есть, в конечном счёте, о том пути, который привёл к нашему появлению", - рассказал заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Невероятно яркое сияние в ультрафиолетовом излучении. Значит, внутри галактики идут процессы с выделением мощнейшей энергии. Или шли миллиарды лет назад, а до нас отголоски долетают только сейчас. Откуда взялась эта энергия - главный вопрос, над которым ломают голову астрономы. Многочасовые наблюдения с помощью наземных телескопов лишь частично прояснили картину.

Основных гипотез две. Первая - HD1 способна с невероятной быстротой формировать звёзды - до ста светящихся небесных тел в год. Да и сами они могут быть аномальными, а также самыми древними из первой популяции звёзд, образовавшихся во Вселенной. Ранее такие практически не наблюдали.

А ещё в центре галактики-рекордсмена может находиться чёрная дыра - самая ранняя из всех известных. И сверхмассивная - в сто миллионов раз тяжелее Солнца. Предположительно, она образовалась вскоре после Большого взрыва - через 300 миллионов лет. По космическим меркам, всего ничего.

Но это пока предположения. Теперь астрономы должны перепроверить данные и подтвердить или опровергнуть свои теории. Гигантское расстояние от древней галактики до нашей планеты усложняет задачу. Впереди - колоссальная работа.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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